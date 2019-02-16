Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон призывает Евросоюз признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны.

По словам Пенса, США гордятся тем, что стали первым государством, признавшим легитимность лидера венесуэльской оппозиции в качестве временного руководителя страны. Он добавил, что к настоящему моменту аналогичные решения приняли уже 52 государства.

«Настало время всему остальному миру сделать шаг вперед», — заявил американский вице-президент на мюнхенской конференции по безопасности.

Minval.az