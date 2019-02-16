Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Сиявуша Дуньямалы оглу Новрузова орденом «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана, сообщает Trend.

Minval.az