Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом помощник Дональда Трампа сказал в интервью Fox News 15 февраля.

«Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент (Мадуро) не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры», − утверждает Болтон.

По его словам, в Венесуэле насчитывается две тысячи генералов, а «это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых».

«Именно отсюда исходит коррупция», − указал Болтон.

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