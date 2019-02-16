Жительница Бразилии лишилась возможности ходить после неудачного пирсинга носа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

20-летняя Лайане Диас (Layane Dias) проколола нос в июле 2018 года. Отверстие кровоточило и опухло, но она не придала этому значения. Затем у нее повысилась температура, а когда жар спал, девушка почувствовала сильную боль в ногах. Вскоре у нее начало неметь все тело. После этого она обратилась к врачам.

В крови Диас нашли золотистый стафилококк, который мог попасть туда при пирсинге. Ее состояние продолжало ухудшаться, поэтому девушку перевели в столичную больницу. Там ей сделали томографию и обнаружили возле позвоночного столба скопление гноя объемом 500 миллилитров. Оно сдавливало три позвонка, что приводило к повреждению спинного мозга.

Чтобы остановить распространение инфекции, понадобилась экстренная операция. Диас выписалась из больницы спустя два месяца, но по-прежнему не может двигать одной ногой. Врачи не исключают, что ей придется всю жизнь пользоваться инвалидной коляской.

Minval.az