Член парламента Словении Дарий Крайчич подал в отставку после признания в краже сэндвича из магазина. Его политическая партия назвала это решение единственно возможным, а сам поступок недопустимым, передает Tjournal.

На заседании парламентского комитета по сельскому хозяйству Крайчич заявил, что он украл из магазина сэндвич, потому что на него не обращали внимания. Он извинился за свой поступок и сказал, что сожалеет об этом «социальном эксперименте». «Я стоял у кассы, три сотрудника магазина просто разговаривали друг с другом. Я ждал три минуты, а после решил проверить их систему безопасности. Я впервые в жизни украл. И у меня получилось. Никто не пошёл за мной, несмотря на то, что здесь все под видеонаблюдением», — отметил Крайчич.

Крайчич стал депутатом в сентябре 2018 года и занимал пост председателя комитета по делам Европейского союза. Он также работал в комитете по инфраструктуре и окружающей среде, сельскому и лесному хозяйству.

Minval.az