Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Литвы Дале Грибаускайте, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и Литвой, наше плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.

Рад в этот знаменательный день передать Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.

Minval.az