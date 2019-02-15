Глава аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил, что США снова отправят экспедицию на Луну после 47-летнего перерыва. Запланирован не обычный полёт, а полноценная космическая миссия, главной задачей которой станет подготовка к строительству лунной базы. Этот полёт, согласно заявлению Брайденстайна, США осуществят к 2028 году, сообщает Daily Mail.
При этом Брайденстайн отметил, что NASA не планирует «слетать и не возвращаться ещё 50 лет», добавив, что миссия в 2028 году и все последующие полёты задуманы исключительно как долгосрочные программы.