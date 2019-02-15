Программа, согласно заявлению главы NASA, будет осуществлена в два этапа. На первом этапе будут разработаны ракеты-носители, которые доставят космонавтов к станции Lunar Orbital Platform-Gateway на орбите Луны, откуда первые колонисты будут «ездить на работу».

При этом Брайденстайн отметил, что NASA не планирует «слетать и не возвращаться ещё 50 лет», добавив, что миссия в 2028 году и все последующие полёты задуманы исключительно как долгосрочные программы.