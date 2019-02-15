Разработчики WhatsApp модернизируют приложение. Статусы коротких пользовательских видео в одноименном разделе теперь будут отображаться иначе. Для этого программисты внедрили новый алгоритм, сообщает fan.az.

Уже в ближайшее время статусы будут сортироваться не в привычной хронологической последовательности, а по релевантности в зависимости от того, насколько видео полезно для пользователя. Чтобы составить рейтинг статусов, приложение начнет отслеживать, с кем пользователь наиболее часто общается, чьи видео смотрит.

В WhatsApp уверяют, что все данные о пользовательском поведении будут в полной безопасности, ведь храниться они будут не на серверах компании, а на устройстве. Таким образом разработчики поспешили развеять вероятные подозрения в том, что данные пользователей могут попасть в третьи руки. Опасения эти более чем обоснованные, ведь личные данные пользователей Facebook уже не раз «утекали» на сторону. А у WhatsApp и Facebook один владелец – американский предприниматель Марк Цукерберг.

Отметим, что статусами WhatsApp ежедневно пользуются 450 миллионов человек по всему миру. Так что компания получит колоссальный массив информации об их поведении.

Minval.az