Президент США прошел ежегодный медицинский осмотр. Врачи отметили, что Дональд Трамп за последний год прибавил в весе, и сейчас индекс массы тела уже перешел в категорию «ожирение».

Год назад врачи советовали Трампу увеличить физические нагрузки, поменять пищевые привычки и постараться сбросить от 4,5 до 6,8 килограмма. В Белом доме был установлен симулятор для игры в гольф, а президентский рацион был пересмотрен: вместо красного мяса стали чаще подавать блюда из рыбы. Тем не менее, учитывая пристрастие Трампа к фаст-фуду, политику не только не удалось сбросить вес, но даже не получилось удержать показатели на прошлогодней отметке.

Как сообщает Reuters, сейчас 72-летний президент США весит 110,2 килограмма, тогда как годом ранее — 108,4 кг. Тем не менее, врачи позитивно оценивают состояние здоровья Трампа. Индекс массы тела действительно повышен, но содержание «плохого» холестерина в крови снижается. Американскому президенту выписаны специальные препараты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Снижая уровень холестерина в крови, статины уменьшают риск закупорки сосудов.

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