Индия решила полностью изолировать Пакистан после взрыва в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 44 военнослужащих. Об этом заявил глава индийского Минфина Арун Джетли, передает Reuters.

По его словам, первым делом в Нью-Дели намерены отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Исламабадом. «Министерство иностранных дел предпримет все возможные шаги. Я имею в виду все возможные дипломатические шаги, необходимые для обеспечения полной изоляции Пакистана от международного сообщества», — добавил Джетли.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди до этого пообещал решительно ответить Пакистану, который связывают с терактом. Он указал, что не позволит соседней стране дестабилизировать ситуацию.

Нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции произошло в четверг, 14 февраля. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире исламистская террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад».

Правительство Индии заявило, что якобы у него есть неопровержимые доказательства причастности Пакистана к нападению. В пакистанском МИД в свою очередь указали, что озабочены атакой. «Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и СМИ, которые пытаются связать нападение с Пакистаном без проведения расследования», — говорится в заявлении ведомства. В то же время США призвали Исламабад прекратить поддержку террористов и отметили, что атака укрепляет решимость Вашингтона активизировать сотрудничество с Индией в сфере борьбы с терроризмом.

Главной целью «Джаиш-е-Мухаммад» является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

Minval.az