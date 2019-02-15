Ученица X класса средней бакинской школы № 283 Рейхан Джамалова — учредитель всемирно известного стартапа Рейнерджи (Rainergy), стала победителем VIII Республиканского конкурса «Ученые завтрашнего дня», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Джамалова заняла первое место в номинации конкурса «Инжиниринг» и была удостоена золотой медали.

В результате этого Рейхан Джамалова получила возможность представить Азербайджан со своим проектом «Rainergy» на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников İnteI ISEF, который пройдет в американском городе Финикс 12-17 мая.

На конкурсе победителями были объявлены 54 проекта. Авторам проектов были вручены денежные награды, дипломы, медали и подарки.

Напомним, что Рейхан Джамалова включена в рейтинг «Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет», опубликованный Forbes. Ранее она представила Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением Rainenergy, которое позволяет вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды. Она включена в список BBC 100 Women.

Minval.az