Госсекретарь США Майк Помпео не стал отрицать наличие у США программы по саботажу ракетной программы Ирана, но при этом не подтвердил прямо ее наличие, передает Fox News.

В эфире Помпео задали вопрос о том, является ли такая программа, о существовании которой писали СМИ, одним из методов сдерживания Ирана.

«Без сомнения, Америка использует все свои рычаги, чтобы сократить возможности Ирана по созданию ракетной программы», — сказал Помпео.

По его словам, США осуществляют свою деятельность в отношении Ирана «с благословения Совбеза ООН».

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