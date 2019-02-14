Москва, Анкара и Тегеран согласовали дополнительные шаги по очищению сирийской провинции Идлиб от террористов, но речь о военной операции не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это шаги, направленные на то, чтобы очистить Идлиб от террористических группировок, которые сейчас контролируют значительную часть этой территории, — пояснил представитель Кремля, говоря об итогах трёхстороннего саммита Россия —Турция — Иран в Сочи.

Как пишет «Лайф», на вопрос о возможности проведения военной операции в сирийской провинции, Песков подчеркнул: «Нет, конкретно нет».

Minval.az