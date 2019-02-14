Полиция Стамбула предположила, что организовавшие убийство журналиста Джамаля Хашукджи могли сжечь тело мужчины в одной из печей, которые находятся в генконсульстве Саудовской Аравии. Об этом пишет газета Habertürk.

Как выяснила полиция, температура в печи, которая располагается в саудовском консульстве, может достигать 1000°С, что исключает возможность обнаружения следов биологической ткани, в том числе ДНК.

Кроме того, в отчёте полиции говорится, что после убийства Хашукджи сотрудники консульства заказали 32 порции сырого мяса из местного ресторана.

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