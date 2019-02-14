Специалисты NASA прекратили попытки восстановить связь с марсоходом «Оппортьюнити», который перестал отвечать Земле в июня 2018 года после сильной пылевой бури, сообщил в твиттере администратор NASA Джим Брайденстайн. Официальное объявление о завершении работы аппарата было опубликовано на сайте NASA, передает N+1.

«Оппортьюнити» проработал на планете 5352 солов (марсианских суток), преодолев за это время 45,16 километров, что является рекордом среди планетоходов, хотя изначально срок службы ровера оценивался в 90 суток и тысячу метров пройденного пути. За все время работы марсоход прислал на Землю более 217 тысяч изображений, в том числе пятнадцать 360-градусных цветных панорам окружающей местности, установил рекорд по пройденному пути за один день на Марсе (220 метров) и проанализировал несколько десятков образцов пород.«На протяжении более десяти лет «Оппортьюнити» был лидером в области исследования планет, рассказывая нам о древнем прошлом Марса как влажной, потенциально обитаемой планеты и показывая неизведанные марсианские ландшафты», — сказал Томас Цурбухен, помощник администратора NASA по науке.

В начале июня 2018 года регион Долина Настойчивости, где находится ровер, пришла глобальная пылевая буря и уровень прозрачности атмосферы резко снизился. Марсоход «Оппортьюнити» получает энергию от солнечных батарей, поэтому команде миссии пришлось приостановить все научные операции и перевести ровер в режим энергосбережения. «Оппортьюнити» прекратил выходить на связь 10 июня, и попытки вновь связаться с ним не дали результата. Предполагается, что ровер ушел в спящий режим, либо произошел сбой в работе часов или передатчика.

Хотя буря прекратилась и прозрачность атмосферы вернулась к нормальным значениям, марсоход не вышел на связь. Станции дальней космической связи NASA продолжали слушать эфир на разных частотах и в разное время суток, кроме того, команда отправила на борт аппарата 835 пакетов команд в попытках перезагрузить компьютер и восстановить его работоспособность, но попытки успеха не дали. Не оправдалась надежда и на то, что ветер поможет очистить солнечные батареи от осевшей на них пыли, после чего марсоход сможет выйти на связь.

«Мы предприняли все разумные инженерные усилия, чтобы попытаться восстановить работоспособность «Оппортьюнити», и определили, что вероятность получения от него сигнала слишком мала для продолжения работ», — рассказал Джон Каллас, менеджер проекта Mars Exploration Rover.

Сейчас на поверхности Марса работает марсоход Curiosityи посадочный зонд InSight, примерно через год к ним должны присоединиться два новых марсохода — европейский «Розалинд Франклин» и американский марсоход-2020.

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