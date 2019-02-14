15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами изморось, ближе к ночи — дождь. Северо-восточный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 764 мм ртутного столба, относительная влажность — 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — снег. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер. На отдельных территориях прогнозируется туман. Ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az