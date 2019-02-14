Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к реализации нового проекта, направленного на решение вопросов, предусматриваемых законом «Об ограничении использования табачной продукции».

Согласно проекту, пассажиры, пользующиеся автобусами в административной части Баку, могут участвовать в привлечении к ответственности водителя, курящего за рулем.

Для этого необходимо сфотографировать этого водителя и вместе с госномером автобуса и номером маршрута отправить на страницу Агентства в Facebook или на электронную почту [email protected] под заголовком «Tütün». Информация должна быть представлена в течение 24 часов с момента выявления нарушения.

В отношении водителя, совершившего правонарушение, будет применен штраф в размере от 40 до 50 манатов.

Агентство приглашает пассажиров быть активными в совместной борьбе с нарушением правил этического поведения в общественном транспорте.

В БТА отметили, что пассажир, отправивший больше всех административных нарушений в течение одного квартала, будет награжден.

Minval.az