Главу бельгийской военной контрразведки временно отстранили от должности из-за подозрений в нарушении правил конфиденциальности и работе на Россию. Об этом пишет газета De Morgen со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что офис майора Клемента Ванденборре в ADIV (Генеральная служба информации и безопасности) был опечатан еще в конце января, сам он помещен под домашний арест.

Такое решение было принято в связи с многочисленными инцидентами, связанными с нарушениями. В частности, майор подозревается в уничтожении конфиденциальных документов в обычном шредере. Детали его возможных связей с Россией не уточняются.

При этом источники De Morgen считают, что разбирательство против Ванденборре может быть следствием борьбы за власть внутри ADIV. В службе усиливается недовольство возрастными руководителями: майор проработал в разведке около 40 лет. Кроме того, в последние годы обострилось противостояние между отделом разведки, где служат военные, и отделом контрразведки, укомплектованным преимущественно гражданскими лицами.

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