Есть такая поговорка «На чужой роток не накинешь платок». Что ж, верно, ничего не скажешь, хотя иной раз не то, что платок – кляп из ношеных неделю носок хочется в такой вот болтающий ерунду рот запихнуть, чтобы хоть ненадолго заставить злословца замолчать.

Но, к сожалению великому, это правильное и нужное действо будет расценено, согласно УК АР как «нападение оскорбление. А жаль. Ведь именно слово ранит сильнее любого ножа, и жизнь зачастую может испоганить донельзя, да так, что потом просто не отмоешься.

Комья пакостных слов, «пожеланий» и «рекомендаций», именуемых в читаемом и грамотном электорате не иначе как клише – явление весьма распространенное, и уж тем более в обществе, где большинство равняется на фразу «Ой, а что люди-то скажут?». С другой стороны, не все ли равно, что они скажут, но нет! В большинстве случаев именно общественное мнение формирует сознание масс.

Несколько лет назад автор заметки беседовал с человеком – вроде бы, воспитанным, выросшим в культурной, и что самое главное – не ретроградской семье. Он рассказал, что собирается знакомиться с девушкой (пару раз встречался с ней на семейных торжествах: красивая, с высшим образованием, родители – уважаемые люди).

— Надо сватов посылать, — заключит разговор собеседник, — такие девушки не каждый день встречаются.

И вот, через пару месяцев, этот же человек, который столь рьяно нахваливал свою будущую невесту, во время очередной беседы с автором, спросившим насчет свадьбы, начал гневно изливать свое негодование:

— Ты что? Да я лучше руку себе отрублю! Что бы, да на этой ….. женился????

Автор заметки уж было подумал, что девушка, по меньшей мере, был застукана им в каком-нибудь баре в обществе другого мужчины, но все оказалось гораздо хуже (с точки зрения собеседника):

— Представляешь? Оказывается, она была балериной!

— ???????

— А что, я разве не прав? Знаешь, сколько мужиков ее лапало? Зачем мне такая жена, гнилой товар? Чтобы потом пальцем на меня люди показывали и говорили за спиной всякие гадости? Хорошо, что «эльчи» не послал к ней, потом позора бы не отмыл со своего имени.

В конце такой патетической сцены в театре, как правило, опускают занавес. Но в случае с автором заметки это больше было похоже на гоголевскую немую сцену: открытый рот, непонимающий взгляд. Полный шок от услышанного, короче.

Да, представьте себе, есть такой грешок – судить о нравственности человека по его профессии: если девушка актриса (балерина, танцовщица), официантка, бармен, стюардесса, секретарша – это априори существ с низкой социальной ответственностью, и ни один уважающий себя təmiz oğlan на такой не женится.

В последнее время аналогичное клише вешают на женщин-переводчиц, сопровождающих гостей – дескать, не просто сопровождает, но еще и услуги другого рода оказывает.

И поверьте, это еще не маразм. Была недавно тема, рьяно обсуждаемая в социальных сетях: девушка-спортсменка (обрученная, кстати), выставила свое фото в купальнике. Вот где общественность «оторвалась»! Кем только бедолагу не сделали, как только не обозвали, каких только «гаргышей» не послали. Нашлись даже «умники», разыскавшие и распространившие в соцсетях профайл ее мужа, которому полетели сотни гневных писем с фразами типа «sən azərbaycanlısan, yoxsa erməni, əgər öz nişanlıva çimərlik kostyumunda çəkilməyə icazə verirsən? Kül senin başına, axmaq! Ar olsun sənə!» ( орфография сохранена). Автор заметки не в курсе, чем закончилась эта словестная пачкотня, потому что следить за ее дальнейшим развитием было очень противно – во всяком случае, человеку, воспитанному и вращающемуся в культурной и прогрессивной среде.

Казалось бы, 21-й век за окошком, овечку Доли давно клонировали, человечество пользуется биологическим 3D-принтером, распечатывает здания, мосты, оружие, человеческие органы. Возможно, когда-нибудь и до мозгов с правильными извилинами ученые тоже доберутся, распечатают их, наконец, если естественным путем не получается их заполучить. Но автор заметки почему-то думает, что новшество сие не будет иметь успех в нашей стране, ибо общество наше в большинстве склоняется не к прогрессу, а к регрессу. Во всяком случае, к моральному, так как представители сильного пола благами НТП все активно и охотно пользуются на конференции (и не только) за границу едут, а вот на балерине жениться — харам. И на разведенной женщине – харам. А уж если эта женщина еще и с ребенком – вообще в костер ее бросить нужно (во всяком случае, согласно «мнению» очень многих). Вы наверняка спросите, почему автор заметки закавычил уважаемый в демократической стране термин МНЕНИЕ? Да потому что не мнение это, а абсурд, причем, абсурд, заведомо оскорбляющий женщину. Мало ли по каким причинам человек был вынужден уйти от мужа? А, может быть, он был алкоголиком? Наркоманом? Может быть, бил свою жену смертным боем? И почему разведенная женщина не имеет права на счастье, где это написано (социальные сети – не в счет, конечно же).

Кстати, технический прогресс породил, а точнее, отрыгнул в Азербайджане новое клише, местами переросшее в так называемое народное поверье: если незамужняя девушка в социальных сетях открывает профайл и выставляет свое фото, то замуж она точно не выйдет. Ура! Как все просто! Завтра начнут заговоры и джаду делать на ФБ – профайлы, ведь как ни крути, а НТП на месте не стоит. В таком случае, почему бы ему не наращивать амплитуду поступательных движений, направленных в сторону нашего замшелого в пещерных «принципах» общества?

И ведь это НЕ ТРАДИЦИИ (попрошу не путать одно с другим). Это – глупость человеческая, невежество, отсутствие здравого смысла! Где еще в мире жена, которую избивает муж, не жалуется в полицию только потому, что «сор из избы нельзя выносить?». Как можно безропотно принять фразу от родителей «Вышла замуж – терпи от мужа все, но домой не смей возвращаться, люди будут пальцами показывать на тебя?».

Существует еще одно клише: парень не должен не жениться на девушке, если у нее в разводе мать или сестра (а вдруг они – существа с низкой социальной ответственностью?). Что люди скажут?

И ведь говорят эти самые люди. Сколько таких вот злых языков ломали человеческие судьбы, сколько навешанных в обществе клише сделали несчастными не одно поколение граждан нашей страны? И самое ужасное, что с этими предрассудками никто даже бороться не пытается, ибо на бунтарей у нас принято смотреть как на «белых ворон», которым не место в среди «приличных людей». Позвольте спросить, о каких приличиях идет речь в стране, где до сих пор выдают дочерей замуж несовершеннолетними? В стране, где с размахом проводятся операции геминопластики и селективные аборты? Можно было бы и дальше перечислять список грехов, и только жесткая цензура останавливает авторское перо от более углубленного перечисления.

И напоследок: несколько лет назад в нашем издании выходила статья про предрассудок, имя которому енгя. Статья породила столько клише, что автор, читая комментарии, просто диву давался: дескать, сама «не девкой замуж шла» (а потому откуда знать всю прелесть этой древней традиции), и «муж автора – рогоносец и bir insan deyil, раз позволяет жене такие статьи зловредные писать», и «в семье автора женщины были гулящими девками, не знающими настоящего воспитания»…

Если вспомнить, сколько драк и разборок устраивается каждый день именно из-за сплетен и наговоров, сколько заявлений ложится на столы следователей и впоследствии – в суды, то невольно вспоминаешь выражение философа Жана де Лабрюйера «Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец». Очень образно! И главное – в точку!

А, может быть, гораздо лучше (и полезнее) спрятать обойму слов и включить, наконец, разум? Хотя, его на биологическим 3D- принтере пока что не напечатали. Что ж, подождем.

Яна Мадатова

Minval.az