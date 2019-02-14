Китай выразил надежду, что соответствующие СМИ будут соблюдать принципы объективности и справедливости при освещении событий.

Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя сообщение американской газеты The Wall Street Journal о контактах китайских дипломатов с представителями венесуэльской оппозиции в Вашингтоне.

«В последнее время некоторые СМИ распространяют ложную информацию, и мне неизвестно, какую цель они преследуют», — отметила Хуа Чуньин, призвав соответствующие СМИ освещать события, сохраняя приверженность принципам объективности и справедливости.

Что касается венесуэльской проблемы, то Китай выступает за поиск политического решения посредством диалога и консультаций, подчеркнула китайский дипломат.

Minval.az