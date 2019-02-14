В графике движения поездов бакинского метрополитена возникла задержка.

Как сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, проблемы появились в поезде на станции «Ичери шехер».

«На выезжавшем со станции поезде внезапно возникла проблема. В результате поезд выехал на 10 минут позже. Это привело к задержке в графике движения», — сказал он.

Мамедов добавил, что поезд, в котором возникли неполадки, был отправлен в депо.

В настоящее время поезда продолжают движение с интервалом в две минуты.

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