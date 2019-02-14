Один из самых прославленных ветеранов азербайджанского футбола Игорь Пономарев прокомментировал изданию «Азериспорт» назначение хорватского специалиста Николы Юрчевича на пост главного тренера национальной команды.

«Ну, что можно сказать, он человек футбольный. Сам поиграл, потренировал, определенный опыт у него есть. То, что имя не громкое, я считаю, это не так важно. Иногда не очень именитый может сделать больше, чем человек с именем. Еще не каждый согласится быть главным тренером сборной. Плюс, в сборной Азербайджана уже работали именитые футбольные деятели и никто из них не может похвастаться какими-либо успехами. Так что, если ему доверили, теперь будем надеяться, он что-то сделает из этого материала. Работа предстоит нелегкая. Народ требует побед. Могу пожелать только удачи в этой непростой работе», — заявил Пономарев.

Minval.az