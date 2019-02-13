Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в честь 40-летия Исламской революции сделал письменное заявление, в котором, в частности, усомнился в продуктивности ведения диалога с США.

«Аятолла Хаменеи заявил, что диалог с Вашингтоном не принесет плодов, и добавил, что Иран считает США и некоторые европейские государства вероломными и не заслуживающими доверия», — сообщает иранский телеканал «Пресс-ТВ».

По мнению А.Хаменеи, проблемой для США являются помощь Ирана палестинцам, а также передача Тегераном современных вооружений «силам сопротивления» и мощное присутствие Ирана в регионе.

«Он (А.Хаменеи) сказал, что сами США нуждаются в поддержке других стран, чтобы политически противостоять Ирану «, — отмечает телеканал.

Лидер Ирана добавил, что США потерпят поражение в случае любой конфронтации с Ираном.

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