Силовики задержали подозреваемых в попытке убийства 39-летнего жителя Нижневартовска. Как сообщили российскому интернет-сайту Znak.com в пресс-службе Следственного управления СКР по ХМАО, двух граждан Азербайджана и одного жителя Нижневартовска, после совершенного ими преступления сыщики нашли в Москве и в дагестанском городе Каспийске. Всем троим было предъявлено обвинение по статьям 30,105 УК РФ («Покушение на убийство»). После задержания суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено в Нижневартовске 28 января 2019 года. В тот день во дворе жилых домов, расположенных на улице Маршала Жукова, преступники произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 39-летнего вартовчанина, а затем скрылись.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.

Minval.az