Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований министру Национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с крушением военного вертолета в районе Чекмекей города Стамбул братской Турецкой Республики. Об этом информирует сайт МО АР.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих в результате крушения военного вертолета в районе Чекмекей города Стамбул братской Турецкой Республики.

Ваше горе это и наше горе тоже.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым».

Minval.az