Своим очередным заявлением «представитель» созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима, несмотря на демонстрируемую Азербайджаном конструктивную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, наносит вред посредническим усилиям и переговорному процессу.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

Комментируя заявление Масиса Маиляна, который представляется как «министр иностранных дел» созданного в Нагорном Карабахе незаконного сепаратистского режима , глава общины подчеркнул, что пока незаконный режим, созданный на оккупированных землях Азербайджана, препятствует возвращению на свои исконные земли азербайджанской общины Нагорного Карабаха, ни о каком мире не может быть и речи.

«Масису Маиляну надо напомнить, что в отличие от Армении, Азербайджан был местом, где представители разных этнических групп всегда жили совместно в условиях мира и добрососедства. Сосуществование армянской и азербайджанских общин в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана до армянской агрессии является наглядным примером этому. Но, почему-то, мирное сосуществование двух общин не понравилось таким как Масис Маилян. Военная агрессия против Азербайджана, политика этнической неприязни, пропагандируемая армянскими националистами, привели к убийствам, изгнанию сотни тысяч азербайджанцев со своих земель. Никто не забыл слов бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о Ходжалинском геноциде, которые были опубликованы в книге британского журналиста Томаса де Вааля: «До Ходжалинского геноцида азербайджанцы думали, что мы не поднимем руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот стереотип». По одному только этому факту несложно определить, откуда исходят чувства этнической неприязни и вражды», — сказал Гянджалиев.

По его словам, давно настало время для того, чтобы незаконный режим отступил от неконструктивной позиции, прекратил проявлять чувства этнической неприязни и вражды.

«Было бы хорошо, если Масис Маилян и его окружение, вместо того, чтобы обвинять противоположную сторону, думали о потерянных возможносях, а также воздерживались бы от заявлений и комментариев, которые наносят вред урегулированию конфликта», — сказал глава общины.

Что касается вопроса возникновения доверия между сторонами конфликта, Гянджалиев отметил, что в многочисленных обращениях к армянской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана азербайджанская община неоднократно призывала их к конструктивному диалогу и налаживанию контактов между общинами. Диалог между общинами может внести позитивный вклад в подготовку народов к будущему миру. Но то, что «представители» созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима не отвечают на наши призывы, говорит о точ, что они претендуют на наши земли, и это вызывает недоумение. Именно посредством конструктивного диалога возможно создание позитивной атмосферы, а также создание почвы для совместного проживания двух общин в условиях мира после восстановлении территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Время для прогресса в процессе урегулирования конфликта давно настало. Мир и стабильность в регионе, его будущее устойчивое развитие возможны только при этом условии», — заявил Гянджалиев.

Minval.az