Мэр города Фекьер (на севере Франции) Жан-Пьер Эстиенн издал запрет на чрезмерный лай собак, сообщает «Би-би-си».

Теперь владельцам собак в Фекьере грозит штраф в размере $77 за «длительный или повторяющийся лай».

По словам мэра, собаки «лают днем и ночью» и создают «невыносимую ситуацию».

«Цель не состоит в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не имеет ничего против собак, но если вы решаете их завести, то должны дрессировать», — добавил Эстиенн.

Согласно постановлению мэра, теперь запрещено оставлять собак в закрытых помещениях, если рядом нет владельцев. Также лающие собаки должны содержаться внутри помещений, если их поведение «мешает отдыху или покою» жителей города.

Решение было принято после поданной петиции из-за одной женщины, чьи собаки громко лаяли и которая не хотела идти на диалог. Теперь владельцы собак будут получать штраф за каждую жалобу, поданную против них.

Minval.az