В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Главного управления полиции города Баку, из незаконного оборота было изъято большое количество наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, житель поселка Говсаны, ранее судимый за кражу и наркотики С.Амиров был пойман с поличным при сбыте более 5 гр. марихуаны.

При обыске во время задержания у него было изъято еще 5,5 гр. марихуаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий во время обыска в его доме были обнаружены и изъяты 28,4 кг. марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело.

Minval.az