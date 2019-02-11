Президент Венесуэла Николас Мадуро заявил, что его военные начинают масштабные учения Двухсотлетие Ангостуры-2019. В них примут участие вооруженные силы и народное ополчение республики. Об этом глава государства заявил 10 февраля, сообщает ТАСС.

По словам Мадуро, эти учения станут «самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю».

Глава государства уже встретился с военными и ознакомился с образцами военной техники. Во время первой фазы учений венесуэльская армия отрабатывала отражение нападения с воздуха.

Кстати, именно во время этих маневров потерпел крушение российский военный вертолет Ми-35.

В результате происшествия пострадали пять человек. Все они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

К слову, не так давно президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного вмешательства в Венесуэлу. По его словам, это был бы один из возможных вариантов развития событий.

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