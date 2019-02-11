В результате неотложных следственно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Хатаинского района, был задержан и привлечен к следствию водитель, который сбил насмерть пешехода и сбежал с места происшествия.

Информацию об этом распространили Главное управление полиции г.Баку и городская прокуратура. Сообщается, что 9 февраля на Зыхском шоссе Сунай Велиев, управлявший автомобилем марки Mercedes-Benz GLS с государственным номерным знаком 99-VS-999, сбил насмерть переходившего дорогу Алиева Мушвига 1969 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. По факту было возбуждено уголовное дело по статье УК АР 263.2 и 264.

В результате неотложных следственно-розыскных мероприятий 10 февраля С.Велиев был задержан и допрошен.

Как удалось выяснить Qafqazinfo, совершивший ДТП С.Велиев — сын владельца ТЦ «Лачын» Масуда Велиева, скончавшегося в 2015 году. Он известен в соцсетях своей коллекцией дорогих автомобилей.

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