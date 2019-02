В зоопарке Белфаста в Северной Ирландии шимпанзе сбежал из вольера, использовав сломанные ветки деревьев. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив ее к стене.

В итоге один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени. Он прогулялся по дорожке, где ходят посетители, и вернулся к сородичам. Другие животные сидели на стене вольера.

«Они умные приматы и знают, что они не должны выходить из своего вольера, поэтому вернулись сами», − отметил владелец зоопарка.

The moment some chimps at #BelfastZoo escaped from their enclosure, using broken branches after #StormErik pic.twitter.com/LvplO6hrcu

Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.

All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure. 🐒 🙊

🎥 Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2

— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) 9 февраля 2019 г.