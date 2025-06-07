Девять женщин, включая несовершеннолетних на момент произошедшего, обвинили певца Джареда Лето в непристойном поведении. Как сообщает Air Mail со ссылкой на одну из предполагаемых жертв, приставания со стороны Лето к несовершеннолетним «долгое время были секретом» в шоу-бизнесе.

В журнале напомнили о вечеринках, которые устраивал музыкант.

«Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях… Приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами «Привет, дети». Представитель Лето говорит, что он «не писал и не одобрял приглашение», — говорится в публикации.

Представители артиста отрицают все обвинения.