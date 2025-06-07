Землетрясение магнитудой 5.2 произошло у побережья Эгейского моря в районе Гёкчеада турецкого Чанаккале, об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD) в своем аккаунте в социальной сети X.

Согласно данным, эпицентр землетрясения располагался в районе греческого полуострова Айон-Орос, в 130 км от Гёкчеада.

Землетрясение было зафиксировано в 15:46 по местному времени, очаг стихии залегал на глубине 7 км.

Толчки ощущались в Чанаккале, Измире, Айдыне и на прилегающих территориях, а также в районах Эгейского и Мраморного морей.