Популярность нового германского канцлера Фридриха Мерца выросла до 36%. Об этом сообщил Bild со ссылкой на проведённый институтом Insa опрос.

Согласно данным исследования, его работой довольны 36% опрошенных, что на 13% больше показателя с момента его вступления в должность четыре недели назад.

«Большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике. Он поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта. Визит к Дональду Трампу также был успешным», — приводит слова главы Insa Германа Бинкерта РИА Новости.