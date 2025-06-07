Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей об опасностях на дорогах в дождливую погоду.

В обращении подчеркивается, что во время интенсивных дождей из-за быстрого скопления воды на проезжей части может возникать серьезная опасность для движения транспортных средств. Отмечается, что указанное явление особенно опасно при высокой скорости. Внезапное торможение или резкий маневр в таких условиях приводит к потере управления автомобилем и увеличивает риски, которые могут привести к аварии.

В управлении водителям рекомендуют строго соблюдать следующие правила с учетом погодных условий и дорожного покрытия:

— не превышать скорость при движении в дождливую погоду;

— постоянно контролировать техническое состояние шин, особенно глубину протектора;

— при въезде в лужу не использовать тормоз и удерживать руль в стабильном положении;

— увеличить дистанцию с другими транспортными средствами.