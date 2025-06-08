Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных бесед охарактеризовал Илона Маска как «наркомана с большим стажем». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговоров.

По данным издания, американский лидер обсуждал поведение основателя Tesla и SpaceX с рядом собеседников после начала публичной перепалки между ними. «Его бывший соратник был наркоманом с большим стажем», — заявил Трамп, пытаясь объяснить мотивы действий Маска.

Ранее The New York Times писала, что президент США связывает резкую критику со стороны миллиардера с влиянием наркотических веществ. В беседах с помощниками Трамп называл поведение предпринимателя «сумасшедшим». Эти замечания последовали после того, как Маск публично выступил против политики действующей администрации.