Армения и Иран совместно готовят военную провокацию против Азербайджана. В планах привлечь в эти действия 30 военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет агентство Trend.

По словам источника агентства, на данный момент с этой целью диверсионная группа КСИР проходит подготовку недалеко от государственной границы Азербайджана и Армении. Группу возглавляет генерал КСИР, который в свое время участвовал в организации диверсий и боевых операций в Сирии. Правительство Азербайджана располагает информацией о командирах подразделений и о некоторых бойцах диверсионной группы.

Согласно информации, армяно-иранская диверсионная группа планирует две атаки в направлении Губадлинского и Лачинского районов Азербайджана. Первую атаку совершат диверсанты в форме ВС Армении на пост азербайджанской армии, а вторую – солдаты в форме ВС Азербайджана на армянский пост. На видео будут отображены убийства армянских военнослужащих, а также речь на азербайджанском языке.

По словам источника, на территории Сюника могут быть привлечены дополнительные подразделения КСИР для совершения нападений на посты ВС Азербайджана. Использование иранских беспилотников-камикадзе Shahed не исключено. Целью диверсии является сбор «доказательств» ЕС о якобы «зверствах» азербайджанской армии и создание правовой основы для ввода иранских вооруженных сил на территорию Армении.