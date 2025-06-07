Турецкая полиция задержала группировку из 20 человек, подозреваемых в массовом мошенничестве с банковскими картами иностранных туристов. Общая сумма ущерба составила более 1,1 миллиарда турецких лир (29 миллионов долларов США), сообщает государственное агентство Anadolu.

Предварительно, от действий преступников пострадали как минимум 268 иностранцев. Деньги со счетов жертв списывались уже после их отъезда из страны.

Расследование было начато по обращениям пострадавших туристов. За подозреваемыми вели наблюдение в течение четырёх месяцев. Операция по задержанию прошла 31 мая в провинциях Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул.

17:11 В Турции полицейские задержали преступную группировку из 20 человек, которые похитили со счетов туристов более $29 млн, пишет Anadolu.

Предполагается, что владелец отеля в городе Кушадасы был лидером группировки — он передавал данные с карт туристов, которые забронировали номера в его отеле, другим гостиницам и компаниям по аренде авто.

По данным местной прокуратуры, со счетов списывались средства за неоказанные услуги, а потом злоумышленники тратили их на покупку недвижимости.

Всего от действий группировки пострадали 268 иностранных туристов — они обнаружили списания со своих банковских карт после возвращения домой из Турции.