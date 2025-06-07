Экс-президент Армения Левон Тер-Петросян посетил армянского каталикоса, продемонстрировав тем самым свою поддержку реваншистких сил в республике.

В ходе беседы Тер-Петросян открыто намекнул на то, что встал на сторону духовенства, которое во главе с Гарегином II противостоит политической линии нынешнего руководства Армении и премьеру Николу Пашиняну.

Как сообщают местные СМИ, бывший глава Армении «резко осудил неконституционные посягательства властей Армении на 1700-летнюю Армянскую апостольскую церковь».