Президент Монтенегро Яков Милатович поздравил Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

От имени граждан Монтенегро и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю 28 Мая — Дня независимости, передаю наилучшие пожелания дальнейшего развития Вашей стране и благополучия Вашему народу.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы выразить глубокую признательность за развивающиеся тесные и всеобъемлющие отношения между Монтенегро и Азербайджаном. Эти отношения, которые мы развиваем в духе традиционной дружбы и взаимного уважения, укрепляются регулярными контактами высокого уровня, что также является показателем того значения, которое Монтенегро придает динамичному развитию сотрудничества с нашими азербайджанскими друзьями.

В этом контексте мы высоко оцениваем реализуемые нами совместные проекты, особенно в сфере туризма и энергетики. Эти проекты способствуют экономическому развитию обеих стран, а инвестиции создают прочную основу для устойчивого успешного сотрудничества. Уверен, что дружественные отношения между двумя странами будут продолжаться по восходящей линии, Монтенегро и Азербайджан в нынешних сложных геополитических условиях станут примером гармоничного сотрудничества, основанного на дружбе, доверии и взаимных интересах.

В этот знаменательный день передаю Вам и Вашей стране искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, мира и процветания, выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение.