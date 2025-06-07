Секретное подразделение ФСБ рассматривает Китай как растущую угрозу и фиксирует усиление шпионской активности со стороны Пекина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на утечку данных Ares Leaks.

Во внутреннем документе ФСБ подчёркивается, что китайские спецслужбы активно пытаются завербовать российских агентов и получить доступ к засекреченным военным технологиям — в том числе через недовольных российских учёных.

Отдельно отмечается, что Пекин внимательно следит за действиями российских войск в Украине, чтобы изучить западное вооружение и тактику. ФСБ также подозревает китайских учёных в подготовке территориальных претензий и фиксирует активность разведки КНР в Арктике под прикрытием научных и горнодобывающих проектов.

Накануне вторжения России в Украину ФСБ утвердила новую контрразведывательную программу под кодовым названием «Антанта-4». Название, как подчёркивает NYT, иронично отсылает к официальному «союзничеству» Москвы и Пекина, маскируя настоящую цель: противодействие китайскому шпионажу.

Сотрудникам поручили проводить личные встречи с гражданами России, тесно сотрудничающими с Китаем, и предупреждать их, что Пекин стремится использовать эти связи для доступа к передовым технологиям. Также ФСБ распорядилась вести постоянный сбор информации о пользователях китайского мессенджера WeChat — включая взлом устройств и анализ данных с помощью спецпрограмм.

По данным The New York Times, китайские спецслужбы усилили вербовочную деятельность в отношении российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к власти.

В документе, оказавшемся в распоряжении The New York Times, подчёркивается атмосфера взаимного недоверия: Китай проверяет своих агентов на полиграфе сразу после возвращения из России, усиливает контроль за 20 000 российскими студентами, обучающимися в КНР, и пытается вербовать россиян с китайскими супругами как потенциальных шпионов.