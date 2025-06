Обнародована повестка Всемирного дня окружающей среды, который 5 июня 2026 года Азербайджан будет принимать совместно с Программой ООН по окружающей среде.

Данная информация приводится на странице COP29 в соцсети X.

Уточняется, что мероприятие коснется жизненно важной связи между урбанизацией и изменением климата, отразив постоянную приверженность Азербайджана укреплению глобального экологического сотрудничества, а также эффективных, инклюзивных действий в области климата.

Azerbaijan will host the next World Environment Day on 5 June 2026, in partnership with the United Nations Environment Programme (UNEP). The 2026 theme will spotlight the vital connection between urbanisation and climate change, reflecting Azerbaijan’s ongoing commitment to… pic.twitter.com/kp1j5HY0up

