Следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

По сведениям его источников в правительстве США, советники главы государства ведут соответствующие дискуссии и называют Мар-а-Лаго в качестве наиболее вероятной площадки проведения саммита, который потенциально может положить конец торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Вместе с тем, как отметили два источника издания, место проведения пока не утверждено. По данным еще одного представителя американской администрации, команда Трампа в качестве места проведения также рассматривает Пекин.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что дата и место новой встречи с Си Цзиньпином пока не определены, однако отметил, что она состоится не раньше 1 марта, когда истекает срок достижения торгового соглашения между двумя государствами.

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