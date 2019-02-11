Вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.

Как передает Reuters, об этом сообщил журналистам глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в сферу ответственности которого входит в том числе Ближний Восток.

Репортеры задали ему вопрос о сроках вывода войск США. «Возможно, недели. Однако повторюсь, все будет зависеть от обстановки на месте. Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели», — ответил военачальник.

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