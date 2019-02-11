В ходе оперативно-следственных мероприятий Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в качестве лица, подозреваемого в совершении госизмены, задержан житель города Мингячевир Алекберов Анар Вагиф оглу.

Было установлено, что в марте 2016 года Анар Алекберов был привлечен на территории иностранного государства сотрудниками органов спецслужб к тайному сотрудничеству в обмен на финансовые средства. Эти лица поручили Анару Алекберову собрать информацию о некоторых гражданах Азербайджана, которые имеют торговые связи за рубежом, связать их под предлогом деловых отношений с органами спецслужб, а также собрать информацию о сотрудниках органов спецслужб Азербайджана и представителях действующих в Азербайджане посольств конкретных стран, воинских частях министерства обороны Азербайджана.

«За прошедший период Анар Алекберов предпринял для этого конкретные шаги. В ходе расследования было выявлено, что Анар Алекберов отправлял иностранным спецслужбам посредством защищенного, как ему казалось, мобильного интернет-приложения собранную им в противоречие интересам государственной безопасности Азербайджанской Республики информацию. Также были собраны и другие многочисленные улики по делу. Алекберов признался в своих деяниях, рассказал все детали содеянного.

Анар Алекберов был привлечен к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении СГБ.

Minval.az