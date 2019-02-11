Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан без объявления нанес визит в Афганистан, передает Associated Press.

По данным агентства, Шанахан намерен встретиться с американским военным командованием в Афганистане на фоне переговоров о мире с представителями террористической группировки «Талибан».

Исполняющий обязанности главы Пентагона подчеркнул, что жители Афганистана должны самостоятельно определять свое будущее, в том числе в аспекте их взаимоотношений с талибами.

Также он заявил, что ему не поступали инструкции из Белого дома о сокращении численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

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