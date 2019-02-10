СЕО Total Патрик Пуянне сообщил инвесторам, что компания вывезла из Венесуэлы всех своих сотрудников, находившихся на территории страны. Он объяснил, что сделано это было в целях безопасности, сообщает агентство Reuters.

По официальной информации, в Венесуэле до начала этой недели находились 50 сотрудников Total. Однако источник Reuters рассказал, что на самом деле там оставались лишь несколько менеджеров, которые и уехали из страны в понедельник.

Пуянне также сообщил, что счета Total в Венесуэле оказались заблокированы в результате последних санкций, объявленных США. В Вашингтоне это объяснили желанием лишить президента Николаса Мадуро доходов от продажи нефти.

По словам CEO компании, сейчас принято решение, что управление венесуэльскими активами будет осуществляться из Европы.

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