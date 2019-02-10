Британская туристка была приговорена к шести месяцам тюремного заключения на острове Бали в Индонезии за пощечину иммиграционному офицеру, который потребовал заплатить штраф $4 тысячи за просроченную визу, сообщило интернет-издание 9News.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Туристка была разъярена известием о том, что ей нужно заплатить штраф в $4 тыс. за нелегальное пребывание, и набросилась на офицера в международном аэропорту Бали. Она вырвала у него свой паспорт и ударила его им по лицу.

В общей сложности она провела на Бали 160 дней сверх разрешенного времени, каждый из которых обошелся ей в $25.

После вынесения приговора британка заявила, что ее пытали в полиции трижды, а местный суд коррумпирован. Она пожаловалась, что ей не предоставили адвоката.

Также известно, что изначально прокуроры требовали посадить туристку в тюрьму на год. Британка ищет возможности для апелляции.

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