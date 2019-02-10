Как стало известно, в ближайшее время Меган Маркл, которая вынашивает своего первенца, отправится со своим супругом Гарри в Марокко. А ведь к концу февраля, на который намечен этот вояж, Меган будет уже, как минимум, на восьмом месяце. Врачи рекомендуют воздерживаться от любых авиаперелетов на таких поздних сроках из-за слишком большого риска преждевременных родов или развития патологий плода.

На самом деле, герцогиня вполне могла бы остаться дома, доверив миссию своему супругу Гарри. Ведь речь идет всего лишь о поездке с целью укрепления дружеских отношений Великобритании c Марокко. И участие Меган в этом визите совершенно необязательно. Но герцогиня, похоже, ничего не боится.

Как пишет издание 7Дней, на раннем сроке своей беременности она не отказалась от участия в гораздо более рискованном путешествии — поездки в Австралию и Новую Зеландию, в программу которого входило посещение островов, где есть вероятность заражения вирусом Зика, крайне опасным для будущих мам. К тому же все заметили, что Меган до сих пор не пожелала отказаться от туфелек на высоченных каблуках-шпильках, чего большинство дам «в положении» обычно старается избегать. А герцогиня, похоже, так и проходит в этой весьма неустойчивой обуви до самых родов.

Между тем, момент появления ребенка Меган на свет уже совсем близок. Как заявил в свое время официальный представитель Кенсингтонского дворца, ее первенец родится весной. Но в прошлом месяце, во время встречи со своими британскими фанатами, герцогиня заявила, что ее ребенок «уже почти здесь». Что позволило предположить, что роды состоятся никак не позднее апреля, а возможно, уже в марте.

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