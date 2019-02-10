Турция осудила отношение Китая к представителям коренного мусульманского тюркского населения страны – уйгурам, назвав его «великим позором для человечества», сообщает The Guardian.

«Политика систематической ассимиляции властей Китая по отношению к тюркским уйгурам является величайшим позором для человечества», — отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой также заявил, что Турции стало известно о «трагической» смерти уйгурского поэта и музыканта Абдурехима Хейита, который умер в тюремном заключении.

«С великой скорбью мы узнали, что достойный поэт Абдурехим Хейит, которого приговорили к 8 годам тюрьмы, умер на втором году своего заключения», — отмечается в заявлении.

«Это трагическое укрепило общественную реакцию Турции по отношению к серьезному нарушению прав человека в районе Синьцзян», — отмечается в документе.

В связи с этим Турция обратилась к ООН с призывом «предпринять эффективные шаги положить конец человеческой трагедии в районе Синьцзян».

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